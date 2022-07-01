حوادث
حجز 1300 “قرقوبية” بطنجة
أوقفت فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، مساء أول أمس (الأربعاء)، امرأة في عقدها الخامس، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وضبطتها داخل محطة السكة الحديدية متلبسة بحيازة كمية كبيرة من الأقراص الطبية المهلوسة «القرقوبي»، وهي تتأهب لمغادرة المدينة في اتجاهأكمل القراءة »
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