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حوادث

السجن لمتهم بالتهجير والتزوير

منذ 5 دقائق
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة في وقت متأخر من ليلة، الثلاثاء الماضي، بالحكم على موقوف بسنتين سجنا نافذا، وتعويض مالي قدره 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته بجناية تسهيل خروج مغاربة خارج أرض الوطن بطرق سرية وبصفة اعتيادية وتزوير وثائق إدارية وإصدار شيك بدون مؤونة. وتوصلت الضابطة القضائيةأكمل القراءة »


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