مجتمع
مصب أم الربيع يستنفر لجنة برلمانية
حلت لجنة برلمانية، أخيرا، بمصب أم الربيع بأزمور، في مهمة استطلاع للوقوف على وضعيته. وضمت اللجنة يوسف بيزيد، عن التقدم والاشتراكية رئيسا، ومولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي نائبا للرئيس، والسعدية أمحزن، مقررة، عن الأحرار، وخليفة مجيدي، نائبا لها، عن الأصالة والمعاصرة. وكان الهدف من الزيارة الميدانية للجنة الوقوف علىأكمل القراءة »
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