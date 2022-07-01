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حوادث

وفاة أربعينية في بئر بتاونات

منذ 6 دقائق
أمرت النيابة العامة بتشريح جثة أربعينية توفيت, مساء أول أمس (الأربعاء), بعد سقوطها المفاجئ في بئر قريبة من منزل عائلتها بدوار الرميلة بعين عائشة بتاونات، في ثاني حادث مؤلم بالجماعة في أسبوع، بعد وفاة ستينية وإصابة خمسينية بجروح في انهيار للتربة بدوار الفريشة. ونقلت جثة الهالكة لمستودع الأموات بمستشفى الغسانيأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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