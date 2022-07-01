حوادث
إيقاف مبحوث عنهم باليوسفية
تمكنت المصالح الأمنية باليوسفية، أول أمس (الأربعاء)، من إيقاف سبعة متهمين مبحوث عنهم، في حملة أمنية شملت العديد من أحياء المدينة. وأشرف على هذه الحملة رئيس المنطقة الإقليمية للأمن باليوسفية، بمشاركة رئيس الشرطة القضائية لأمن آسفي ورئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية باليوسفية ورؤساء الدوائر الأمنية الثلاث بالمدينة وعدد من المسؤولينأكمل القراءة »
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