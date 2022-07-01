الرياضة
الدفاع ينجو ويجهز على برشيد
الفريق الجديدي ضمن البقاء بالقسم الأول رسميا واليوسفية بالقسم الثاني حقق الدفاع الجديدي فوزا مهما على حساب ضيفه يوسفية برشيد (1-0)، في المباراة التي دارت بينهما أول أمس (الأربعاء) بملعب العبدي بالجديدة، ضمن الجولة 29 من الدوري المغربي. وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب محسن ربجة في الدقيقة 30. وكانتأكمل القراءة »
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