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الرياضة

الدفاع ينجو ويجهز على برشيد

منذ 10 دقائق
الفريق الجديدي ضمن البقاء بالقسم الأول رسميا واليوسفية بالقسم الثاني حقق الدفاع الجديدي فوزا مهما على حساب ضيفه يوسفية برشيد (1-0)، في المباراة التي دارت بينهما أول أمس (الأربعاء) بملعب العبدي بالجديدة، ضمن الجولة 29 من الدوري المغربي. وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب محسن ربجة في الدقيقة 30. وكانتأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق



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