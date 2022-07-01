الصباح الفني
“لحميمق” يصل الرباط
أعلن الفكاهي رشيد رفيق لقاء جمهوره بالرباط، غدا (السبت)، وتقديم عرضه الجديد “لحميمق”. وقال رفيق في تدوينة نشرها على صفحته على “إنستغرام” إنه بعد تقديم العرض ذاته بعدد من المدن، قرر السفر به إلى الرباط، وتقديمه بقاعة “باحنيني”، على أمل أن ينال إعجاب الجمهور. وقدم رفيق العرض ذاته، قبل أسابيع،أكمل القراءة »
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