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مجتمع

أزمة ترويج تضرب السياحة بفاس

منذ 7 دقائق
في الوقت الذي أبدى عدد من الفاعلين في مجال السياحة بجهة فاس – مكناس تفاؤلا إزاء استئناف حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا، والانعكاسات الإيجابية المحتملة لذلك على السياحة وانتعاشها في المنطقة، بعد الركود الذي عاناه القطاع بفعل تداعيات فيروس كورونا، وكذا تعليق الرحلات الجوية والبحرية لمدة سنتين، نجد فيأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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