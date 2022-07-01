خاص
المعلوميـات… جـواز الشغـل
مدير المعهد العالي للهندسة التطبيقية أكد أن مقاولات تعرض فرص عمل على الطلبة خلال سنة التخرج اعتبر محمد الزودي، مدير المعهد العالي للهندسة التطبيقية (IGA)، في حوار مع «الصباح»، أن الرقمنة جعلت الطلب يتزايد على التخصصات ذات الصلة، مثل البرمجة المعلوماتية وتأمين المعطيات، والتسويق الرقمي والهندسة المعلوماتية، مشيرا إلى أنأكمل القراءة »
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