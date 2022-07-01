أســــــرة
4 خطوات لتشخيصها
تشخص اضطرابات النمو في بعض الحالات، منذ الولادة، خاصة عندما يكون السبب مرضيا، وفي حالات أخرى قد يتم اكتشاف وتشخيص هذا النوع من الاضطرابات مع نمو الطفل وتقدمه في العمر. ومن بين الفحوصات والخطوات التي قد يتم اتباعها لتشخيص تأخر النمو الجسدي عند الأطفال، الاطلاع على التاريخ الطبي للعائلة لتحريأكمل القراءة »
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