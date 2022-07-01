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خاص

مدارس التجارة والتسيير… منجم الأطر المؤهلة

منذ 4 دقائق
تكوين متنوع ومنفتح على سوق الشغل ووعي بأهمية الأنشطة والتظاهرات الموازية اكتسبت المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، المنتشرة على الصعيد الوطني، مصداقية كبيرة، سواء تعلق الأمر بثقة الأسر والطلبة، أو الشركات وسوق الشغل، الذي أصبح يفضل هذا النوع من التكوين الذي تقدمه هذه المدارس، على غرار مدارس أخرى حرة، دخلت إلىأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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