أســــــرة
الوتيرة الطبيعية لنمو الجسم
يعتبر الاختصاصيون أن هناك وتيرة طبيعية لنمو الطفل في مراحله العمرية المختلفة. فمع بلوغ الرضيع عمر سنة، يتوقع زيادة وزنه ليبلغ وزنه 3 أضعاف وزنه عند الولادة، ويستمر بعد ذلك وزنه بالازدياد بمعدل كيلوغرام شهريا، بينما يكون طوله قد ازداد بمعدل 25 سنتيمترا. ومع بلوغ الرضيع عمر سنتين، من المتوقعأكمل القراءة »
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