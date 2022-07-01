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أســــــرة

الوتيرة الطبيعية لنمو الجسم

منذ 6 دقائق
يعتبر الاختصاصيون أن هناك وتيرة طبيعية لنمو الطفل في مراحله العمرية المختلفة. فمع بلوغ الرضيع عمر سنة، يتوقع زيادة وزنه ليبلغ وزنه 3 أضعاف وزنه عند الولادة، ويستمر بعد ذلك وزنه بالازدياد بمعدل كيلوغرام شهريا، بينما يكون طوله قد ازداد بمعدل 25 سنتيمترا. ومع بلوغ الرضيع عمر سنتين، من المتوقعأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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