مجتمع
تغطيات “البوز” أمام مجلس الصحافة
أثارت تغطيات بعض المواقع الإلكترونية لأجواء امتحانات الباكلوريا، موجة من الغضب في الأوساط التربوية وجمعيات آباء وأولويات التلاميذ، بسبب ما اعتبره البعض “هجمة تبخيس” تستهدف منظومة التربية والتكوين. وانتفض اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، ضد حملة التبخيس السنوية التي تشنها العديد من المواقع الإلكترونية، بشأنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا