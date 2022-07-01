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مجتمع

تغطيات “البوز” أمام مجلس الصحافة

منذ 8 دقائق
أثارت تغطيات بعض المواقع الإلكترونية لأجواء امتحانات الباكلوريا، موجة من الغضب في الأوساط التربوية وجمعيات آباء وأولويات التلاميذ، بسبب ما اعتبره البعض “هجمة تبخيس” تستهدف منظومة التربية والتكوين. وانتفض اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، ضد حملة التبخيس السنوية التي تشنها العديد من المواقع الإلكترونية، بشأنأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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