حوادث
مغاربة في مافيا دولية لتبييض الأموال
إسبانيا تحدثت عن امتداد غسيل أموال إلى مدن في الشمال وتحجز أسلحة أطلقت المصالح الأمنية الإسبانية، منذ بداية الأسبوع الجاري، عملية أمنية وصفتها مصادر “الصباح” بـ “غير المسبوقة” لتفكيك مافيا مغربية دولية لتبييض الأموال لها امتداد بمدن في شمال المغرب. وأوضحت المصادر نفسها أن مصالح الحرس الإسباني وفرق مكافحة الجريمةأكمل القراءة »
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