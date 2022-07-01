مجتمع
فيراشين كاتبا عاما لنقابة التعليم
انتخب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، كاتبا عاما للنقابة، خلفا لعبد الغني الراقي، في خطوة دالة تهدف إلى التجديد والتشبيب داخل إحدى النقابات الكبرى داخل الجسم الكنفدرالي. وجرى انتخاب فيراشين، البالغ من العمر 42 سنة، كاتبا عاما، وهو الذي تمرس داخل المكتبأكمل القراءة »
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