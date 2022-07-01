خاص
ما بعد “الباك”… سباق الصفوة
هاجس المباريات يخيم على آباء التلاميذ وكليات الطب والهندسة والتجارة حلم المتفوقين يطمح التلاميذ المتفوقون في امتحانات الباكلوريا، خاصة من ذوي التخصصات العلمية والتقنية، إلى ضمان النجاح في مباريات الولوج إلى كليات الطب ومدارس الهندسة ومؤسسات التجارة والتدبير، وكلهم أمل على أن يستكملوا دراساتهم العليا في تخصصات تضمن لهم الولوجأكمل القراءة »
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