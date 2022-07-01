خاص
أبواب مفتوحة بالمدرسة العليا للأساتذة
تنظم المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، من 27 يونيو إلى 2 يوليوز الجاري، فعاليات أيام الأبواب المفتوحة، في موضوع “الإجازة في التربية… آفاق ورهانات». وأوضح بلاغ للمدرسة العليا للأساتذة بمراكش، أن هذه الأيام للأبواب المفتوحة تمنح للحاصلين على شهادة الباكالوريا المستقبليين فرصة اكتشاف عرض التكوين بهذه المؤسسةأكمل القراءة »
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