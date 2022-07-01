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مجتمع

انهيـار منظومـة إنتـاج الحليـب

منذ دقيقتين
الجمعية الجهوية لمربي الأبقار البيضاء- سطات تقرر التوقف عن تزويد الشركة المصنعة راسلت الجمعية الجهوية لمربي الأبقار البيضاء- سطات الشركة المصنعة بأن الأغلبية الساحقة من أعضائها قرروا، خلال الدورة العادية المنعقدة بحر الأسبوع الماضي، وقف أنشطتهم في المدى القصير بسبب استمرار الأزمة التي تسبب خسائر فادحة للفلاحين وإصرار الشركة علىأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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