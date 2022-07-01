الأولى
صرف تعويضات لبرلمانيين معتقلين
أعضاء مجلس النواب رفضوا منحها للمتابعين بالرشوة وبرلمانيي “الحلويات” أثارت فضيحة صرف تعويضات لبرلمانيين متابعين في حالة اعتقال، بتهم مختلفة من قبل مختلف المحاكم، ضجة سياسية، لأن النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين، لم يكن يتضمن مقتضيات قانونية دقيقة تفرض على مكتب مجلسي النواب والمستشارين، مراسلة الخازن العام للمملكة قصد إيقافأكمل القراءة »
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