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قتلى في انهيار شرفة مقهى
أنهى حادث انهيار شرفة مقهى، مساء أول أمس (الأربعاء)، حياة ثلاثة أشخاص، من بينهم نادل، بعد أن انهار عليهم حوالي الساعة الثامنة، فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة الخطورة. الحادث المأساوي شهده مقهى “لافريز” بشارع عبد المومن بالبيضاء، بعد أن انهارت واجهته الأمامية لتنهي حياة النادل الذي كان يهم بتقديمأكمل القراءة »
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