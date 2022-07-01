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صور جنسية للأطفال في السوق السوداء

منذ 47 ثانية
“بيدوفيليون” يترصدونهم في ألعاب الهواتف ويستدرجونهم بالهدايا لاستغلالهم أوقع متربصون بالأطفال عددا من ضحاياهم في مصيدة الاستغلال الجنسي والتحرش والاتجار بصورهم المخلة بالحياء، في “السوق السوداء” للأنترنيت. ويترصد المشتبه فيهم باستغلال الأطفال جنسيا، إقبال المراهقين الكبير على بعض الألعاب بالهواتف المحمولة لاستدراجهم، مستغلين بعض الهفوات، خاصة أن هذه الألعاب تتيحأكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية



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