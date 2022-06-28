fbpx
وطنية

أعلاف الفضلات تستنفر “أونسا”

منذ دقيقة واحدة
حجز 10 أطنان كانت موجهة لتسمين الأضاحي والسلطات تمنع تجارتها استنفرت مخلفات الدواجن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بسبب الاعتماد عليها في تسمين أضاحي العيد، ما يعرض صحة المستهلكين لأخطار صحية كثيرة، ما دفع السلطات إلى منع نقل مخلفات الدواجن وتجارتها، إلى ما بعد عيد الأضحى، منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة