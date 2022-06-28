وطنية
أعلاف الفضلات تستنفر “أونسا”
حجز 10 أطنان كانت موجهة لتسمين الأضاحي والسلطات تمنع تجارتها استنفرت مخلفات الدواجن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بسبب الاعتماد عليها في تسمين أضاحي العيد، ما يعرض صحة المستهلكين لأخطار صحية كثيرة، ما دفع السلطات إلى منع نقل مخلفات الدواجن وتجارتها، إلى ما بعد عيد الأضحى، منأكمل القراءة »
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