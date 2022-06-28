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أســــــرة

نصائح بعد الجراحة

منذ 5 دقائق
يشدد الاختصاصيون على ضرورة إخضاع المريض لعملية جراحية لعلاج مشكل كسر القضيب، بشكل مستعجل، باعتبار أن التأخر في ذلك يمكن أن يهدد حياة المصاب في ممارسة نشاطه الجنسي، ويكون السبب في إصابته بضعف الانتصاب. كما أن هناك بعض الإجراءات التي ينصح اتباعها بعد الخضوع لعملية تصحيح كسر القضيب، على رأسهاأكمل القراءة »


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