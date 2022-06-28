أســــــرة
6 خطوات للحماية
هناك بعض الخطوات التي تساعد على حماية صحة القضيب، منها التصرف بمسؤولية خلال الحياة الجنسية، أي استخدام الواقي الذكري، أو الحفاظ على علاقة أحادية مع الشريكة. وينصح بالحفاظ على النشاط البدني، إذ يمكن أن تقلل ممارسة النشاط البدني المعتدل من خطر ضعف الانتصاب بشكل كبير. ومن بين الخطوات، اتخاذ خياراتأكمل القراءة »
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