وطنية
فصل 3000 شبح عن العمل
موظفون من «الوزن الثقيل» نجوا من الطرد ووزراء يتسترون عليهم كشف مصدر حكومي لـ “الصباح”عن أرقام مخيفة تخص جيش الموظفين “الأشباح”، الذين أشهرت في وجوههم الورقة الحمراء. وحدد المصدر نفسه، والذي طلب عدم ذكر اسمه، عددهم في أكثر من 3000 موظف وموظفة شبح تم فصلهم عن العمل، منذ عهد حكومةأكمل القراءة »
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