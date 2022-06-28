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وطنية

فصل‭ ‬3000‭ ‬شبح‭ ‬عن‭ ‬العمل

منذ دقيقة واحدة
موظفو الجماعات المحلية على رأس الأشباح (أرشيف)
موظفون‭ ‬من‭ ‬‮«‬الوزن‭ ‬الثقيل‮»‬‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬الطرد‭ ‬ووزراء‭ ‬يتسترون‭ ‬عليهم كشف‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬لـ‭ “‬الصباح‭”‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬مخيفة‭ ‬تخص‭ ‬جيش‭ ‬الموظفين‭ “‬الأشباح‭”‬،‭ ‬الذين‭ ‬أشهرت‭ ‬في‭ ‬وجوههم‭ ‬الورقة‭ ‬الحمراء‭.‬ وحدد‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه،‭ ‬والذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬عددهم‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬موظف‭ ‬وموظفة‭ ‬شبح‭ ‬تم‭ ‬فصلهم‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬حكومة‭أكمل القراءة »


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