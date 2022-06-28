الرياضة
20 رياضيا ضمن وفد الحجاج
أعلنت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، أن وفد الحجاج للموسم الجاري يضم 20 رياضيا في رياضة كرة القدم وكرة اليد وألعاب القوى والملاكمة والمصارعة والمشاة المظليين، ورياضة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وضم الوفد ثمانية رياضيين في كرة القدم، ضمنهم لاعبون تألقوا ضمن المنتخب الوطني في كأس العالم بالمكسيك 1986،أكمل القراءة »
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