الرياضة
طائرة اليوسفية إلى نصف النهائي
تمكن فريق أولمبيك اليوسفية للكرة الطائرة من حجز بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي كأس العرش بعد فوزه على النادي الرياضي واحة فكيك، بثلاث جولات مقابل لاشيء. وشهد تنظيم المباراة ارتباكا كبيرا، بعدما تم تغيير مكان إجرائها في آخر لحظة ونقلها من قاعة المسيرة بمكناس إلى القاعة المغطاة بوجدة وتأخيرهاأكمل القراءة »
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