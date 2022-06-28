الرياضة
رسالة رياضية: الرجاء
سنوات الأزمة أنهكت الرجاء، لهذا فمهمة الرئيس الجديد عزيز البدراوي، أصعب بكثير مما يعتقد كثيرون. فالنادي يحتاج عملا كبيرا في العمق، ليس لكي يبقى حيا، بل لكي يستجيب لمتطلبات النادي العصري، ويكون قادرا على المنافسة على منصات التتويج على المستوى العالي. فالأزمة جعلت الرجاء يصل إلى هذه المرحلة بتركيبة بشريةأكمل القراءة »
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