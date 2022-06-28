الرياضة
الوداد يغري الركراكي بـ 40 مليونا
المدرب لديه عرض من فرنسا ولن يغادر الفريق إلا صوب المنتخب أغرى الوداد الرياضي مدربه وليد الركراكي، بأربعين مليونا، راتبا شهريا، من أجل تمديد عقده لموسم جديد، بعد النتائج التي حققها هذا الموسم. وذكر مصدر مطلع، أن الوداد يحاول إقناع مدربه بالاستمرار، في ظل العروض الكثيرة التي توصل بها، بعدأكمل القراءة »
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