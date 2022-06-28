fbpx
الرياضة

الوداد يغري الركراكي بـ 40 مليونا

منذ 4 دقائق
المدرب لديه عرض من فرنسا ولن يغادر الفريق إلا صوب المنتخب أغرى الوداد الرياضي مدربه وليد الركراكي، بأربعين مليونا، راتبا شهريا، من أجل تمديد عقده لموسم جديد، بعد النتائج التي حققها هذا الموسم. وذكر مصدر مطلع، أن الوداد يحاول إقناع مدربه بالاستمرار، في ظل العروض الكثيرة التي توصل بها، بعدأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة