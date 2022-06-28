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الرياضة

أول هزيمة للشباب بدورة وهران

منذ دقيقتين
تأهل ثلاثة ملاكمين مغاربة وهزة أرضية تثير رعب الوفود انهزم المنتخب الوطني للشباب أمام نظيره الفرنسي بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد) بوهران، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأول، ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 5 يوليوز المقبل. وجاء الهدف الوحيد فيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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