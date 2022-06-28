الرياضة
“أماب” تكشف عيوب الطاولة
نظمت جمعية قدماء لاعبي تنس الطاولة “أماب”، ندوة صحافية، بأحد الفضاءات السياحية بالعاصمة الاقتصادية، لمناسبة العام الثاني لتأسيسها، لعرض أهم إنجازاتها في هذه الفترة، إضافة إلى برنامجها المستقبلي. وسرعان ما تحولت الندوة، إلى محاكمة للجامعة الملكية المغربية لتنس الطاولة، التي اعتبرها الحضور من قدماء ومتخصصين، المسؤولة الأولى والأخيرة، عن ما وصلتأكمل القراءة »
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