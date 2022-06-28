الرياضة
غضب بالمحمدية بسبب ثلاثية الجيش
مباراتان صعبتان تنتظران الفريقين في الدورة 29 احتجت جماهير شباب المحمدية على لاعبي الفريق بعد الهزيمة بثلاثية أمام الجيش الملكي، أول أمس (الأحد)، ضمن الدورة 28 من بطولة القسم الأول. وأطلق الجمهور القليل الذي حضر المباراة عبارات استهجان في وجه اللاعبين، بسبب ضعف مستواهم، خصوصا أن الجمهور كان يعول علىأكمل القراءة »
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