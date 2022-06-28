الرياضة
آسفي يفاوض مصطفى لتمديد عقده
المدرب قال إن الحديث في الموضوع سابق لأوانه ومستعد للبقاء قرر المكتب المسير لأولمبيك آسفي عقد لقاء مع المدرب طارق مصطفى، بهدف مفاوضته بخصوص تمديد عقده رفقة الفريق. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن بعض أعضاء المكتب فاتحوا المدرب في هذا الموضوع، لكنه طلب التريث بعض الوقت وتأجيله إلى ماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا