وطنية
شنقريحة وراء إبعاد الصحافيين المغاربة
عبود: المنع دليل على غباء جهاز الأمن وتعبير عن سلوك منحط قال الصحافي هشام عبود، الضابط السابق في الجيش الجزائري، والمعارض لنظام “الكابرانات”، إنه تلقى معطيات دقيقة، ومسنودة من داخل جهاز الأمن الجزائري، بأن الجنرال السعيد شنقريحة، هو من أعطى أمرا بمنع الصحافيين المغاربة من دخول وهران لتغطية ألعاب البحرأكمل القراءة »
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