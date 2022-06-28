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وطنية

شنقريحة‭ ‬وراء‭ ‬إبعاد‭ ‬الصحافيين‭ ‬المغاربة

منذ 4 دقائق
عبود‭: ‬المنع‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬غباء‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬وتعبير‭ ‬عن‭ ‬سلوك‭ ‬منحط قال‭ ‬الصحافي‭ ‬هشام‭ ‬عبود،‭ ‬الضابط‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الجزائري،‭ ‬والمعارض‭ ‬لنظام‭ “‬الكابرانات‭”‬،‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬معطيات‭ ‬دقيقة،‭ ‬ومسنودة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الجزائري،‭ ‬بأن‭ ‬الجنرال‭ ‬السعيد‭ ‬شنقريحة،‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أعطى‭ ‬أمرا‭ ‬بمنع‭ ‬الصحافيين‭ ‬المغاربة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬وهران‭ ‬لتغطية‭ ‬ألعاب‭ ‬البحر‭أكمل القراءة »


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