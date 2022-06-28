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الرياضة

عقاوي وحيمي يتألقان في ملتقى دكار

منذ دقيقتين
أحرز العداءان المغربيان مصطفى عقاوي ولمياء حيمي الرتبة الأولى خلال مشاركتهما، في ملتقى دكار الدولي لألعاب القوى المنظم، السبت الماضي بالملعب الملحق لملعب عبد الله واد في ديامنياديو، التي تبعد بثلاثين كيلومترا عن العاصمة السنغالية. وتمكن العقاوي من الظفر بالمركز الأول، بعد قطعه مسافة 5 آلاف متر، في 15 دقيقةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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