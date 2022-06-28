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اذاعة وتلفزيون

احتجاجات على دعم مهرجانات السينما

منذ دقيقة واحدة
14 مهرجانا وتظاهرة فنية استفادت من أكثر من 6 ملايين و170 ألف درهم ضخ المركز السينمائي المغربي، من جديد، دماء الدعم في عروق التظاهرات والمهرجانات الفنية، لمحاولة تجاوز مرحلة الركود التي عاشتها بسبب جائحة فيروس كورونا. وكشفت لجنة الدعم، تفاصيل وقيمة الدعم، مؤكدة أن 14 مهرجانا وتظاهرة فنية استفادت منأكمل القراءة »


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