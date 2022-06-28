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“الزعتري” على “نتفليكس”
بدأت منصة “نتفليكس” عرض فيلم “كباتن الزعتري” (Capatains of Zaatari)، للمخرج المصري علي العربي، الذي قرر أن يوثق من خلال الكاميرا حلم شابين من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، حيث يحلمان باحتراف كرة القدم، ويقتربان من تحقيق حلمهما حين تزور أكاديمية رياضية المخيم. ويحاول الفيلم، حسب مواقع إلكترونية مختصة،أكمل القراءة »
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