fbpx
اذاعة وتلفزيون

“الزعتري” على “نتفليكس”

منذ 4 دقائق
بدأت منصة “نتفليكس” عرض فيلم “كباتن الزعتري” (Capatains of Zaatari)، للمخرج المصري علي العربي، الذي قرر أن يوثق من خلال الكاميرا حلم شابين من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، حيث يحلمان باحتراف كرة القدم، ويقتربان من تحقيق حلمهما حين تزور أكاديمية رياضية المخيم. ويحاول الفيلم، حسب مواقع إلكترونية مختصة،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة