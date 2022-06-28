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أســــــرة

يهدد حياة الرجل الجنسية

منذ 33 ثانية
الدكتور البقالي قال إن العلاج يتطلب عملية جراحية مستعجلة يعتبر كسر القضيب، من المشاكل التي تهدد الحياة الجنسية للكثير من الرجال، والذي يمكن أن يحدث بسبب القيام بحركات قوية وخاطئة خلال العلاقة الجنسية. عن هذا الموضوع يتحدث الدكتور سامي البقالي، اختصاصي في أمراض المسالك البولية والأمراض الجنسية، في حوار معأكمل القراءة »


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منذ 33 ثانية



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