أســــــرة
يهدد حياة الرجل الجنسية
الدكتور البقالي قال إن العلاج يتطلب عملية جراحية مستعجلة يعتبر كسر القضيب، من المشاكل التي تهدد الحياة الجنسية للكثير من الرجال، والذي يمكن أن يحدث بسبب القيام بحركات قوية وخاطئة خلال العلاقة الجنسية. عن هذا الموضوع يتحدث الدكتور سامي البقالي، اختصاصي في أمراض المسالك البولية والأمراض الجنسية، في حوار معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا