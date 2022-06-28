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اذاعة وتلفزيون

عاطر و”التبوريدة”

منذ 42 ثانية
شارك الفنان محمد عاطر في تصوير برنامج خاص عن فن “التبوريدة» من إنتاج قناة «الأولى»، والذي تم تصويره الأسبوع الماضي بالرباط. ويأتي تقديم البرنامج الخاص تحت إشراف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار تسليط الضوء على التراث اللامادي، حسب عاطر، الذي قال إنه ينبغي تشجيع هذهأكمل القراءة »


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منذ 42 ثانية



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