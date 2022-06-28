اذاعة وتلفزيون
عاطر و”التبوريدة”
شارك الفنان محمد عاطر في تصوير برنامج خاص عن فن “التبوريدة» من إنتاج قناة «الأولى»، والذي تم تصويره الأسبوع الماضي بالرباط. ويأتي تقديم البرنامج الخاص تحت إشراف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار تسليط الضوء على التراث اللامادي، حسب عاطر، الذي قال إنه ينبغي تشجيع هذهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا