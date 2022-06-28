أســــــرة
لمعلوماتك
< عادة ما ينصح الأطباء بعد الجراحة المصاب بكسر في القضيب بتناول المضادات الحيوية والأدوية المضادة للتورم، كما يضعونه تحت الرعاية الطبية الدقيقة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. وبعد الجراحة يحتاج المصاب إلى راحة تامة، كما أنه يحتاج إلى عدة أشهر من أجل التعافي بالكامل. < يؤكد الأطباء أنه إذاأكمل القراءة »
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