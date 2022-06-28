أســــــرة
كسر القضيب… الألم المحرج
يعانيه رجال في صمت رافضين العلاج يعاني بعض الرجال مشكل كسر القضيب في الدرجات القصوى للانتصاب أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، كما تزيد من خطورة الأمر الوضعية الخاطئة، لكن في عدة حالات يشعر المصاب بالإحراج ويعاني في صمت لرفضه العلاج. ويعتبر التدخل الطبي ضروريا للعلاج من خلال الجراحة، خاصة أنه عندأكمل القراءة »
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