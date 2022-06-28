الرياضة
“ريمونتادا” السريع تشعل سباق البقاء
فرحة بعد قلب النتيجة أمام بركان والفريق يؤمن بآخر الحظوظ أشعل سريع وادي زم صراع المنافسة على البقاء، بعد فوز مثير على نهضة بركان، بثلاثة أهداف لاثنين، خلال المباراة التي جرت أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 28 من بطولة القسم الأول. وقلب السريع الطاولة على نهضة بركان،أكمل القراءة »
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