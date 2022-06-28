الرياضة
“الماص” يهزم خريبكة أمام 20 ألف متفرج
أجواء احتفالية ومراقبة أمنية مشددة والفريق الفاسي يواصل التقدم واصل المغرب الفاسي منافسته على احتلال الرتبة الثالثة بعد تغلبه أول أمس (الاحد) على أولمبيك خريبكة، لحساب الدورة 28 من منافسات القسم الأول، رافعا رصيده إلى 43 نقطة في الصف الرابع، بفارق نقطتين عن الجيش الملكي صاحب الرتبة الثالثة. وحقق المغربأكمل القراءة »
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