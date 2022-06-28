وطنية
سقي 15 ألف هكتار بتحلية مياه البحر
اعتماد الري الموضعي مكن من توفير 200 مليون متر مكعب من المياه ستمكن محطة تحلية مياه البحر، التي تم الانتهاء من إنجازها، من سقي مساحة 15 ألف هكتار بمنطقة اشتوكة. وأشار نور الدين كسى، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، خلال الاجتماع الإداري الذي ترأسه وزير الفلاحة، إلى مواصلةأكمل القراءة »
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