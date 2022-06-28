fbpx
وطنية

سقي‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬بتحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر

منذ 40 ثانية
العملية‭ ‬مكنت‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الماء‭                                          (‬أرشيف‭)‬
اعتماد‭ ‬الري‭ ‬الموضعي‭ ‬مكن‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬المياه ستمكن‭ ‬محطة‭ ‬تحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إنجازها،‭ ‬من‭ ‬سقي‭ ‬مساحة‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬بمنطقة‭ ‬اشتوكة‭. ‬وأشار‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬كسى،‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الجهوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬الفلاحي‭ ‬لسوس‭ ‬ماسة،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإداري‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬وزير‭ ‬الفلاحة،‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 40 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة