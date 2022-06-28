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الحلاني في حفل ببيروت يحيى النجم اللبناني عاصي الحلاني، حفلا غنائيا يوم 11 يوليوز المقبل، في بيروت، في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ومن المنتظر أن يقدم عاصي الحلاني باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور. وطرح الحلاني خلال الأيام الماضية، أغنيته الجديدة “ضحكة حبيبي”، وهي منأكمل القراءة »
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