الرياضة
“ويكلو” إرادي في مباراة الدفاع وبرشيد
قرر المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي، إجراء مباراة فريقه أمام يوسفية برشيد، المقررة مساء غد (الأربعاء)، دون جمهور. وقال عبد اللطيف المقتريض، رئيس الفريق الجديدي، في اتصال هاتفي مع الصباح، إن “الويكلو” فرضه استئناف الأشغال ببعض مرافق الملعب وإعادة تهيئة شارع المسيرة المحاذي له، وهو إجراء وقائي لتفادي وقوع اصطداماتأكمل القراءة »
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