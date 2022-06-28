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الرياضة

الهواة ينتظرون فريقين من الأمل

منذ 3 دقائق
أسفرت نتائج مباريات «بلاي أوف» بالبطولة الوطنية لفئة الأمل عن تحديد أسماء الفرق الأربعة، التي تأهلت إلى مرحلة السد الأخيرة، وهي الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديدي وحسنية أكادير واتحاد تواركة. وكشفت لجنة البرمجة عن البرنامج النهائي لدور نصف النهائي، إذ يواجه أمل حسنية أكادير منافسه أمل اتحاد تواركة، اليوم (الثلاثاء)،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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