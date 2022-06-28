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القاسمي في زاكورة
اختارت جمعية الفيلم الوثائقي بزاكورة المخرج رشيد القاسمي ليكون رئيسا شرفيا للدورة العاشرة للمهرجان الدولي العربي الإفريقي السينمائي الوثائقي، الذي سيتم تنظيمه من خامس وعشرين نونبر المقبل إلى سابع وعشرين منه. ويأتي هذا الاختيار، تقديرا لعطاءات القاسمي الإبداعية المتجددة، ومساهماته الفاعلة في ترسيخ ثقافة سينمائية وثائقية مميزة، سواء على المستوىأكمل القراءة »
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