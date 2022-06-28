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وطنية

البيضاء في مقدمة غشاشي البكالوريا

منذ 50 ثانية
احتلت العاصمة الاقتصادية الرتبة الأولى، من حيث التلاميذ المضبوطين في حالة غش في امتحانات الباكلوريا، التي انتهت أطوارها الجمعة الماضي. وجاء ذلك في حصيلة العمليات الأمنية المنفذة من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، طيلة أيام الامتحانات، بتنسيق مع المراقبين والأطر التربوية، المشرفين على المراقبة داخل الأقسام، وكذا المراقبة الخارجيةأكمل القراءة »


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منذ 50 ثانية



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