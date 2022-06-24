كوفيد-19 :3343 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و533 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3343 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1646 شخصا، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و533 ألف و636 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و337 ألفا و336 شخصا، مقابل 24 مليونا و852 ألفا و838 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و199 ألفا و226 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و165 ألفا و967 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.2 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (1305)، والرباط سلا القنيطرة (974)، وفاس مكناس (348)، ومراكش اسفي (272)، وطنجة تطوان الحسيمة (125)، وسوس ماسة (118)، ودرعة تافيلالت (91)، وبني ملال خنيفرة (61)، والداخلة وادي الذهب (16)، والعيون الساقية الحمراء (15)، والشرق (13)، وكلميم وادنون (5). أما الوفيات، فقد سجلت حالة واحدة بكل من جهة الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وسوس ماسة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 17 ألف و162 حالة، في حين تم تسجيل 33 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 92 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 1.8 في المائة.